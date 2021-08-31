Премьер Польши предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

"Ситуация на границе с Беларусью до сих пор остается напряженной из-за того, что режим Лукашенко решил везти людей из Ирака, после чего отправить их на территорию Литвы, Латвии и Польши. Именно поэтому сегодня Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в приграничной зоне", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что Литва и Латвия уже ввели необходимые меры, чтобы предотвратить наплыв мигрантов.

Министр внутренних дел Мариуш Каминский уточнил, что чрезвычайное положение коснется 115 городов Подляского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства. Таким образом, на их территории будут запрещены демонстрации.

"Это первое чрезвычайное положение в истории свободной Польши", - добавил Каминский.