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Прем'єр Польщі пропонує ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький через наплив нелегалів пропонує ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Постанову направлять на схвалення президенту Анджею Дуді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю досі залишається напруженою через те, що режим Лукашенка вирішив везти людей з Іраку, після чого відправити їх на територію Литви, Латвії та Польщі. Саме тому сьогодні Рада міністрів постановила звернутися до президента з проханням запровадити надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що Литва і Латвія вже ввели необхідні заходи, щоб запобігти напливу мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський уточнив, що надзвичайний стан торкнеться 115 міст Підляського воєводства і 68 міст Люблінського воєводства. Таким чином, на їх території будуть заборонені демонстрації.

"Це перший надзвичайний стан в історії вільної Польщі", - додав Камінський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща побудує двометровий паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів.

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