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Премьер Польши назвал риски для Европы при запуске "Северного потока-2"

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 13 декабря 2021 03:50
Премьер Польши назвал риски для Европы при запуске "Северного потока-2" Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Артур Родивилов

Лучшим ответом на риски, которые несет в себе российский "Северный поток-2", будет отказ от его запуска. Газопровод является угрозой для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Матеуша Морацецкого.

По словам Моравецкого, в Варшаве уверены, что "Северный поток-2" даст Кремлю больше возможностей в давлении на Украину и ЕС.

"Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа - Украины. Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски", - пояснил польский премьер.

Отметим, ранее в Госдепартаменте США заявили о готовности Германии принять меры против "Северного потока-2", если Россия вторгнется в Украину.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что палата представителей США исключила из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2".

Также в Штатах заявили о намерении требовать остановки работы трубопровода в случае полномасштабного вторжения в Украину со стороны России.

Тем временем в ВСУ готовы ко всем вариантам развития сценария.

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