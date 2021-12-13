Прем'єр Польщі назвав ризики для Європи при запуску "Північного потоку-2"

Кращою відповіддю на ризики, які несе в собі російський "Північний потік-2", буде відмова від його запуску. Газопровід є загрозою для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.