Премьер Нидерландов заявил о дополнительных поставках Украине тяжелого вооружения

По его словам, Нидерланды вместе с партнерами намерены предоставить Украине дополнительную партию вооружения, в том числе тяжелой техники.

Также эту информацию подтвердила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Война в Украине переходит в новую фазу, поскольку Путин начал наступление на Донбассе. Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять более тяжелую военную технику, включая бронетехнику", - написала политик в своем Twitter.

De oorlog in Oekraïne gaat een nieuwe fase in nu Poetin het offensief is gestart in de Donbas. We blijven Oekraïne steunen. Daarom gaat Nederland in samenwerking met andere landen zwaarder militair materieel leveren, te beginnen met pantservoertuigen. https://t.co/49POvfOe1b