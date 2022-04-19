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Зеленский проинформировал премьера Нидерландов об обострении ситуации на Донбассе

Новина українською →
Киев, Вторник 19 апреля 2022 14:16
Зеленский проинформировал премьера Нидерландов об обострении ситуации на Донбассе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Глава государства проинформировал его об обострении на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Продолжил диалог с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Проинформировал об обострении ситуации на Донбассе", - написал он.

В ходе беседы Зеленский добавил, что украинцы делают все для того, чтобы остановить российских оккупантов. Глава государства поблагодарил нидерландского премьера за поддержку Украины.

"Когда мир будет восстановлен, мы вместе с ЕС построим отношения нового качества", - заверил он.

Напомним, накануне Зеленский заявил о начале битвы за Донбасс. По его словам, украинцы готовились к сражению и не отдадут своей земли.

Отметим, сегодня, 19 апреля, в России объявили о начале нового этапа в войне против Украины.

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