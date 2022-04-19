ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прем'єр Нідерландів заявив про додаткові поставки Україні важкого озброєння

Новость на русском →
Амстердам, Вівторок 19 квітня 2022 15:50
Прем'єр Нідерландів заявив про додаткові поставки Україні важкого озброєння Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність надати Україні додаткове озброєння. Йдеться про важку зброю, в тому числі і бронетехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рютте в Twitter.

За його словами, Нідерланди разом з партнерами мають намір надати Україні додаткову партію озброєння, в тому числі важкої техніки.

Також цю інформацію підтвердила Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Війна в Україні переходить у нову фазу, оскільки Путін почав наступ на Донбасі. Ми продовжимо підтримувати Україну. Саме тому Нідерланди у співпраці з іншими країнами будуть поставляти більш важку військову техніку, включаючи бронетехніку", - написала політик у своєму Twitter.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Нідерланди
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас