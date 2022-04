Прем'єр Нідерландів заявив про додаткові поставки Україні важкого озброєння

За його словами, Нідерланди разом з партнерами мають намір надати Україні додаткову партію озброєння, в тому числі важкої техніки.

Також цю інформацію підтвердила Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Війна в Україні переходить у нову фазу, оскільки Путін почав наступ на Донбасі. Ми продовжимо підтримувати Україну. Саме тому Нідерланди у співпраці з іншими країнами будуть поставляти більш важку військову техніку, включаючи бронетехніку", - написала політик у своєму Twitter.

De oorlog in Oekraïne gaat een nieuwe fase in nu Poetin het offensief is gestart in de Donbas. We blijven Oekraïne steunen. Daarom gaat Nederland in samenwerking met andere landen zwaarder militair materieel leveren, te beginnen met pantservoertuigen. https://t.co/49POvfOe1b