Прем'єр Нідерландів заявив про додаткові поставки Україні важкого озброєння
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність надати Україні додаткове озброєння. Йдеться про важку зброю, в тому числі і бронетехніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рютте в Twitter.
За його словами, Нідерланди разом з партнерами мають намір надати Україні додаткову партію озброєння, в тому числі важкої техніки.
Також цю інформацію підтвердила Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
"Війна в Україні переходить у нову фазу, оскільки Путін почав наступ на Донбасі. Ми продовжимо підтримувати Україну. Саме тому Нідерланди у співпраці з іншими країнами будуть поставляти більш важку військову техніку, включаючи бронетехніку", - написала політик у своєму Twitter.
De oorlog in Oekraïne gaat een nieuwe fase in nu Poetin het offensief is gestart in de Donbas. We blijven Oekraïne steunen. Daarom gaat Nederland in samenwerking met andere landen zwaarder militair materieel leveren, te beginnen met pantservoertuigen. https://t.co/49POvfOe1b— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) April 19, 2022
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.
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