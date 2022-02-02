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Премьер Нидерландов пригрозил РФ серьезными последствиями в случае вторжения в Украину

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 12:43
Премьер Нидерландов пригрозил РФ серьезными последствиями в случае вторжения в Украину Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пригрозил России серьезными последствиями в случае ее нового вторжения в Украину. Они будут нести за собой мощный пакет санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Надеюсь, что диалог (в рамках Нормандского формата - ред.) даст решение. Если нет-то тогда Нидерланды, абсолютно четко говорят, что дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия. В Европе мы работаем в партнерстве с США для того, чтобы подготовить мощный пакет санкций", - сказал он.

Напомним, по словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля, новые санкции против России - лишат Москву товаров для реализации стратегических амбиций.

Согласно данным издания Financial Times, США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Между тем Британия также анонсировала "самые жесткие" санкции против России, если та прибегнет к полномасштабному вторжение на территорию Украины.

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