Прем'єр Нідерландів пригрозив РФ серйозними наслідками у разі вторгнення в Україну

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пригрозив Росії серйозними наслідками у випадку її нового вторгнення в Україну. Вони нестимуть за собою потужний пакет санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сподіваюся, що діалог (у рамках Нормандського формату - ред.) дасть рішення. Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій", - сказав він.