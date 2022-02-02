ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прем'єр Нідерландів пригрозив РФ серйозними наслідками у разі вторгнення в Україну

Новость на русском →
Київ, Середа 02 лютого 2022 12:43
Прем'єр Нідерландів пригрозив РФ серйозними наслідками у разі вторгнення в Україну Фото: прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пригрозив Росії серйозними наслідками у випадку її нового вторгнення в Україну. Вони нестимуть за собою потужний пакет санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сподіваюся, що діалог (у рамках Нормандського формату - ред.) дасть рішення. Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій", - сказав він.

Нагадаємо, за словами глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Борреля, нові санкції проти Росії - позбавлять Москву товарів для реалізації стратегічних амбіцій.

Згідно з даними видання Financial Times, США планують ввести санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Тим часом Британія також анонсувала "найжорсткіші" санкції проти Росії, якщо та вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
DAILY
Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом