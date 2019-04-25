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Премьер Нидерландов поздравил Зеленского и напомнил об MH17

Новости » Политика    25.04.2019 - 08:27
Премьер Нидерландов поздравил Зеленского и напомнил об MH17
Фото: Марк Рютте (government.nl)

Марк Рютте рассчитывает на плодотворную работу с Зеленским

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте позвонил победителю президентских выборов 2019 в Украине Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой. Об этом Рютте сообщил в своем Twitter.

По словам Рютте, в разговоре с Зеленским он поднял вопросы стабильности в регионе и необходимости прогресса в расследовании катастрофы MH17.

"Я с нетерпением жду совместной работы", - добавил Рютте.

Премьер Нидерландов поздравил Зеленского и напомнил об MH17

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды и Австралия начали вести переговоры с Российской Федерацией об ответственности за катастрофу MH17 летом 2014 года на Донбассе. На данный момент переговоры конфиденциальны.

Отметим, в мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за катастрофу MH17.

Самолет Malaysia Airlines, который следовал рейсом MH17, разбился в июле 2014 года над Донбассом. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур, а в результате крушения погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Как установила Объединенная следственная группа, самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".

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