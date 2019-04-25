Прем'єр Нідерландів привітав Зеленського і нагадав про MH17

Фото: Марк Рютте (government.nl)

Марк Рютте розраховує на плідну роботу з Зеленським

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте подзвонив переможцю президентських виборів 2019 в Україні Володимиру Зеленському і привітав його з перемогою. Про це Рютте повідомив у своєму Twitter.

За словами Рютте, в розмові з Зеленським він підняв питання стабільності в регіоні та необхідності прогресу в розслідуванні катастрофи MH17.

"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу", - додав Рютте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди і Австралія почали вести переговори з Російською Федерацією про відповідальність за катастрофу MH17 влітку 2014 року на Донбасі. На даний момент переговори конфіденційні.

Відзначимо, в травні минулого року Нідерланди і Австралія поклали на Росію відповідальність за катастрофу MH17.

Літак Malaysia Airlines, що слідував рейсом MH17, розбився в липні 2014 року над Донбасом. Він летів з Амстердама в Куала-Лумпур, а в результаті катастрофи загинули 298 осіб, більшість з яких були громадянами Нідерландів. Як встановила Об'єднана слідча група, літак збили з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук".