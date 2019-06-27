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Премьер Молдовы обвинила Украину в поддержке сепаратистов Приднестровья

Новости » Политика    27.06.2019 - 19:11
Премьер Молдовы обвинила Украину в поддержке сепаратистов Приднестровья
Фото: Майя Санду (moldova.org)

Санду надеется, что нынешние власти ликвидируют схемы предшественников

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила украинские власти в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья. Об этом она заявила в интервью Politico.

По ее словам, она заинтересована в сотрудничестве с Украиной, но еще не вела переговоры с новым президентом Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом. Кроме того, она заявила, что предыдущие украинские власти сотрудничали с администрацией беглого олигарха и бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.

В частности, Санду обвинила предыдущие власти в обеспечении контрабанды и "коррупционных схем, которые содействовали выживанию сепаратистского руководства в Приднестровье".

"Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - отметила она.

Напомним, ранее Россия предъявила Плахотнюку обвинения в руководстве международным наркосиндикатом. В частности, олигарха обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков в особо крупных размерах.

Ранее также сообщалось, что новый премьер Молдовы пригрозила экстрадицией беглому олигарху Плахотнюку.

 

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