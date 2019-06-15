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Новая премьер Молдовы требует отставки Конституционного суда

Новости » Политика    15.06.2019 - 18:54
Новая премьер Молдовы требует отставки Конституционного суда
Фото: Майя Санду (из открытых источников)

Санду требует отставки всех судей КС

Новоназначенная премьер-министр Молдовы Майя Санду требует отставки всех судей Конституционного суда страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политика в Facebook.

Так, глава правительства Молдовы раскритиковала предыдущие действия судей Конституционного суда и заявила, что они должны уйти в отставку, "если хоть немного уважают Конституцию и граждан Молдовы".

"Судьи КС продолжают бредить, позоря на национальном и международном уровне институцию, которую они представляют", - говорится в заявлении Санду.

Также, по мнению политика, отмена Конституционным судом предыдущих решений, которые были приняты 7-9 июня, и передача власти новому правительству, свидетельствует о том, что суд пытается оправдаться за свои действия вместо того, чтобы признать попытки Демократической партии незаконно сохранить свою власть.

"Я называю такой подход неуместным с точки зрения уважения к Конституции страны. Конституционный суд должен принимать решение в соответствии с положениями буквы и духа Конституции, а не на основе решений и поведения политических деятелей в стране", - подчеркнула премьер-министр.

Новая премьер Молдовы требует отставки Конституционного суда

Напомним, ранее Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня 2019, которые стали причиной политического кризиса в стране. Председатель Конституционного суда заявил, что учитывая обращения суда от 15 июня пересмотрел решения, принятые с 7 по 9 июня.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныМолдоваСанду
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