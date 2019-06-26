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РФ обвинила Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом

Новости » Общество    26.06.2019 - 18:13
РФ обвинила Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом
Фото: Владислав Плахотнюк (Vlad Plahotniuc Facebook)

Плахотнюка обвиняют в участии в поставках наркотиков в Россию

Следственный департамент Министерства внутренних дел России предъявил обвинения экс-лидеру Демократической партии Молдовы, бизнесмену Владиславу Плахотнюку в руководстве международным наркосиндикатом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, по версии российского следствия, Плахотнюк создал организованную преступную группу, которая занималась поставками наркотиков. Бизнесмена обвиняют в участии в поставках марокканских наркотиков на территорию России через Испанию.

Плахотнюка обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков в особо крупных размерах.

"Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, с целью личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе с лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии", - рассказали в МВД РФ

Отмечается, что наркосиндикат был создан в 2012 году, тогда его возглавили "криминальный авторитет" Олег Прутяну и "другие лица родом из Молдовы и Испании".

Напомним, ранее Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе призвал сотрудничать международные следственные органы в отношении расследование по делу экс-лидера Демократической партии Молдовы Владислава Плахотнюка. Материалы о мошенничестве и незаконном получении денег через молдавские банки будут проверены в ФБР США.

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