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Прем'єр Молдови звинуватила Україну в підтримці сепаратистів Придністров'я

Новини » Політика    27.06.2019 - 19:11
Прем'єр Молдови звинуватила Україну в підтримці сепаратистів Придністров'я
Фото: Майя Санду (moldova.org)

Санду сподівається, що нинішня влада ліквідує схеми попередників

Новий прем'єр-міністр Молдови Майя Санду звинуватила українську владу в забезпеченні контрабанди та корупційних схем для підтримки сепаратистів Придністров'я. Про це вона заявила в інтерв'ю Politico.

За її словами, вона зацікавлена у співпраці з Україною, але ще не вела переговори з новим президентом Володимиром Зеленським або прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Крім того, вона заявила, що попередня влада співпрацювала з адміністрацією олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка.

Зокрема, Санду звинуватила попередню владу в забезпеченні контрабанди і "корупційних схем, які сприяли виживанню сепаратистського керівництва в Придністров'ї".

"Тепер ми очікуємо, що київська влада внесе свій внесок у ліквідацію цих схем", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Росія пред'явила Плахотнюку звинувачення в керівництві міжнародним наркосиндикатом. Зокрема, олігарха звинувачують у 28 епізодах контрабанди наркотиків в особливо великих розмірах.

Раніше також повідомлялося, що новий прем'єр Молдови пригрозила екстрадицією олігарху Плахотнюку.

 

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