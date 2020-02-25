Прем'єр-міністр Румунії склав повноваження

Фото: Людовик Орбан (facebook com ludovic орбан 79)

За словами президента Румунії, Орбан подав у відставку через байкот на засіданні парламенту з боку Соціал-демократичної партії

Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан склав свої повноваження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на G4media.

За словами президента Клауса Йоханніса, дана ситуація була викликана бойкотом відбувся в понеділок засідання парламенту з боку Соціал-демократичної партії.

Президент Румунії додав, що прийняв відставку глави кабінету і скликав на середу, 26 лютого, консультації з парламентськими політичними партіями з метою висунення нової кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 5 лютого парламент Румунії проголосував за вотум недовіри чинного уряду, який очолює лідер правоцентристської Націонал-ліберальної партії.

30 січня румунська опозиційна Соціал-демократична партія та Демократичний союз угорців Румунії внесли до парламенту пропозицію про винесення вотуму недовіри уряду Орбана. Пропозицію було внесено після того, як уряд взяв на себе відповідальність за законопроект про обрання мерів у два тури.

Крім того, Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання Теодора Мелешкану на пост спікера Сенату. Суд прийшов до висновку, що обрання спікера за підтримки іншої партії суперечить регламенту Сенату, тому що "порушує принцип конфігурації парламентських фракцій".