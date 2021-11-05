Премьер-министр Японии не против заменить главу МИД до формирования Кабмина

Такое решение Кисида принял, поскольку действующий министр иностранных дел займет ключевой пост в правящей партии. Либерально-демократическая партия

"До прихода к новому Кабинету министров я подумываю о том, чтобы работать министром иностранных дел", - сказал журналистам Кисида.

На должность премьер-министра Кисиду утвердят 10 ноября. Для этого парламент соберется на