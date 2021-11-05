RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прем'єр-міністр Японії не проти замінити главу МЗС до формування Кабміну

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що може взяти на себе роль міністра закордонних справ, поки буде сформований новий Кабінет Міністрів. Формування нового Кабінету планується в цьому місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таке рішення Кісіда прийняв, оскільки чинний міністр закордонних справ займе ключову посаду в правлячій партії. Ліберально-демократична партія

"До приходу до нового Кабінету міністрів я подумую про те, щоб працювати міністром закордонних справ", - сказав журналістам Кісіда.

На посаду прем'єр-міністра Кисиду затвердять 10 листопада. Для цього парламент збереться на

Нагадаємо, що Японія стривожена спільним проходом військових кораблів Росії і Китаю через протоки Цугару і Осумі. Там стежать за їх маніпуляціями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія