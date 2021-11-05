Прем'єр-міністр Японії не проти замінити главу МЗС до формування Кабміну

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що може взяти на себе роль міністра закордонних справ, поки буде сформований новий Кабінет Міністрів. Формування нового Кабінету планується в цьому місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Таке рішення Кісіда прийняв, оскільки чинний міністр закордонних справ займе ключову посаду в правлячій партії. Ліберально-демократична партія
"До приходу до нового Кабінету міністрів я подумую про те, щоб працювати міністром закордонних справ", - сказав журналістам Кісіда.
На посаду прем'єр-міністра Кисиду затвердять 10 листопада. Для цього парламент збереться на
Нагадаємо, що Японія стривожена спільним проходом військових кораблів Росії і Китаю через протоки Цугару і Осумі. Там стежать за їх маніпуляціями.