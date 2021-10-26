Япония выразила протест из-за совместных проходов кораблей РФ и Китая
Токио по дипломатическим каналам выразил Москве и Пекину протест. Нота связана с недавним совместным проходом кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через проливы Цугару и Осуми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Санкэй симбун".
"Что касается проходов через проливы Цугару и Осуми российскими и китайскими кораблями, это первый подобный случай.
"Мы пристально следим за действиями России и Китая близ Японии, и по дипломатическим каналам выразили нашу обеспокоенность обеим сторонам", - отметил он.
Глава МИД Японии подчеркнул, что Токио продолжит активные переговоры с Москвой по различным проблемам, включая территориальный вопрос.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии объявил, что пять кораблей Военно-морского флота России и пять кораблей Военно-морских сил Китая в минувшую субботу совершили совместный переход через пролив Осуми, разделяющий крупный японский остров Кюсю и мелкие острова префектуры Кагосима на юго-западе Японии.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды - Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. Токио настаивает на их возвращении.