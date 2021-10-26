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Япония выразила протест из-за совместных проходов кораблей РФ и Китая

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Токио, Вторник 26 октября 2021 05:50
Япония выразила протест из-за совместных проходов кораблей РФ и Китая Фото: Япония протестует против прохода кораблей РФ и Китая у спорных островов (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Токио по дипломатическим каналам выразил Москве и Пекину протест. Нота связана с недавним совместным проходом кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через проливы Цугару и Осуми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Санкэй симбун".

"Что касается проходов через проливы Цугару и Осуми российскими и китайскими кораблями, это первый подобный случай.

"Мы пристально следим за действиями России и Китая близ Японии, и по дипломатическим каналам выразили нашу обеспокоенность обеим сторонам", - отметил он.

Глава МИД Японии подчеркнул, что Токио продолжит активные переговоры с Москвой по различным проблемам, включая территориальный вопрос.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии объявил, что пять кораблей Военно-морского флота России и пять кораблей Военно-морских сил Китая в минувшую субботу совершили совместный переход через пролив Осуми, разделяющий крупный японский остров Кюсю и мелкие острова префектуры Кагосима на юго-западе Японии.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды - Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. Токио настаивает на их возвращении.

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