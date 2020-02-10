Премьер Малайзии призвал Трампа уйти в отставку

Фото: Махатхир Мохамад (www.thestar.com.my)

Махатхир Мохамад выступил с критикой президента США Дональда Трампа

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выступил с критикой президента США Дональда Трампа и призвал его уйти в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на малайзийскую газету Star.

Издание пишет, что такие слова Мохамада о Трампе вызваны политикой американского президента на Ближнем Востоке.

"Американцы - хорошие люди, но не президент Трамп. Я призвал его уйти в отставку для спасения Америки", - заявил он.

Мохамад также сказал, что будет разговаривать с Китаем, чтобы поддержать дело палестинцев против израильских сил.

Ранее Белый дом опубликовал план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке согласно "Сделке века".

РБК-Украина писало, что Трамп представил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом Соединенных Штатов "сделки века". По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Согласно мирному плану Дональда Трампа подготовительный период перед началом реализации "сделки века" продлится примерно четыре года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие.