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Прем'єр Малайзії закликає Трампа піти у відставку

Новини » Політика     10.02.2020 - 09:35
Прем'єр Малайзії закликає Трампа піти у відставку
Фото: Махатхір Мохамад (www.thestar.com.my)

Махатхір Мохамад виступив з критикою президента США Дональда Трампа

Прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад виступив з критикою президента США Дональда Трампа і закликав його піти у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на малайзійську газету Star.

Видання пише, що такі слова Мохамада про Трампа викликані політикою американського президента на Близькому Сході.

"Американці - хороші люди, але не президент Трамп. Я закликав його піти у відставку для порятунку Америки", - заявив він.

Мохамад також сказав, що буде розмовляти з Китаєм, щоб підтримати справу палестинців проти ізраїльських сил.

Раніше Білий дім опублікував план врегулювання ситуації на Близькому Сході згідно "Угоді століття".

РБК-Україна писало, що Трамп представив прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом Сполучених Штатів "угоди століття". За словами прем'єра Ізраїлю, мирний план надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Згідно з мирним планом Дональда Трампа підготовчий період перед початком реалізації "угоди століття" триватиме приблизно чотири роки. Це час для того, щоб Палестина дала згоду.

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