Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу его администрации.

Прошение об отставке фактический руководитель страны направил на подпись ее верховному правителю - королю Малайзии.

Отметим, Мохамад ранее заявлял об "отсутствии доказательств вины России в деле сбития самолета рейса МН17".

Напомним, недавно Мохамад выступил с критикой президента США Дональда Трампа и призвал его уйти в отставку. Такие слова Мохамада о Трампе вызваны политикой американского президента на Ближнем Востоке.

РБК-Украина писало, что Трамп представил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом Соединенных Штатов "сделки века". По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Ранее Белый дом опубликовал план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке согласно "сделке века".