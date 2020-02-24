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Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Новости » Политика     24.02.2020 - 11:02
Премьер-министр Малайзии подал в отставку
Фото: Махатхир Мохамад (www.thestar.com.my)

Махатхир Мохамад направил прошение об отставке на подпись верховному правителю

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу его администрации.

Прошение об отставке фактический руководитель страны направил на подпись ее верховному правителю - королю Малайзии.

Отметим, Мохамад ранее заявлял об "отсутствии доказательств вины России в деле сбития самолета рейса МН17".

Напомним, недавно Мохамад выступил с критикой президента США Дональда Трампа и призвал его уйти в отставку. Такие слова Мохамада о Трампе вызваны политикой американского президента на Ближнем Востоке.

РБК-Украина писало, что Трамп представил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом Соединенных Штатов "сделки века". По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Ранее Белый дом опубликовал план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке согласно "сделке века".

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