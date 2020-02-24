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Прем'єр-міністр Малайзії подав у відставку

Новини » Політика     24.02.2020 - 11:02
Прем'єр-міністр Малайзії подав у відставку
Фото: Махатхір Мохамад (www.thestar.com.my)

Махатхір Мохамад направив прохання про відставку на підпис верховному правителю

Малайзійський прем'єр-міністр Махатхір Мохамад подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу його адміністрації.

Прохання про відставку фактичний керівник країни направив на підпис її верховному правителю - королю Малайзії.

Зазначимо, Мохамад раніше заявляв про "відсутність доказів провини Росії у справі збиття літака рейсу МН17".

Нагадаємо, нещодавно Мохамад виступив з критикою президента США Дональда Трампа і закликав його піти у відставку. Такі слова Мохамада про Трампа викликані політикою американського президента на Близькому Сході.

РБК-Україна писало, що Трамп представив прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом Сполучених Штатів "угоди століття". За словами прем'єра Ізраїлю, мирний план надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Раніше Білий дім опублікував план врегулювання ситуації на Близькому Сході згідно з "угодою століття".

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