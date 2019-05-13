Премьер-министр Литвы уходит в отставку

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который участвовал в президентских выборах в стране и не прошел во второй тур, пообещал уйти в отставку 12 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Кроме того, он заявил, что после своей отставки продолжит работать в партии аграриев Сейма Литвы.

"Я принял решение и не хочу обсуждать другие варианты: я ухожу 12 июля. До тех пор правительство продолжит качественно выполнять свою работу, как оно делало это и раньше", - заявил Сквернялис.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Литве 12 мая прошел первый тур президентских выборов. Главная избирательная комиссия страны определила двух лидеров выборов, которые проходят во второй тур президентской гонки. Как сообщается, лидером первого тура стал независимый кандидат, экономист Гитанас Наусед. Он получил 31,09% голосов после обработки данных с 1858 участков из 1972.

С небольшим отрывом следом за ним идет кандидат от партии "Союз отечества - Христианские демократы Литвы", Ингрида Шимоните, которая занимала пост министра финансов страны. Ее поддержали 29,16% голосов.

Кроме того, Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европейский парламент со стороны ряда стран, включая России.