Прем'єр-міністр Литви йде у відставку

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис, який брав участь в президентських виборах в країні і не пройшов у другий тур, пообіцяв піти у відставку 12 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Крім того, він заявив, що після своєї відставки продовжить працювати в партії аграріїв Сейму Литви.

"Я прийняв рішення і не хочу обговорювати інші варіанти: я йду 12 липня. До тих пір уряд продовжить якісно виконувати свою роботу, як вона робила це раніше", - заявив Сквернялис.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Литві 12 травня пройшов перший тур президентських виборів. Головна виборча комісія визначила двох лідерів виборів, які проходять у другий тур президентських перегонів. Як повідомляється, лідером першого туру став незалежний кандидат, економіст Гітанас Наусед. Він отримав 31,09% голосів після обробки даних з 1858 ділянок з 1972.

З невеликим відривом слідом за ним йде кандидат від партії "Союз вітчизни - Християнські демократи Литви", Інгріда Шимоне, яка займала пост міністра фінансів країни. Її підтримали 29,16% голосів.

Крім того, Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова попередила про загрозу маніпуляції результатами виборів у Європейський парламент з боку низки країн, зокрема Росії.