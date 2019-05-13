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Еврокомиссар предупредила об угрозе манипуляций на выборах в Европарламент

Новости » Политика    13.05.2019 - 11:38
Еврокомиссар предупредила об угрозе манипуляций на выборах в Европарламент
Фото: Вера Юрова (flickr.com/eu2018at)

Еврокомиссар предупредила, что целью организованных из-за рубежа кампаний по дезинформации является усиление существующей в обществе поляризации

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европейский парламент со стороны ряда стран, включая Россию. Об этом сообщает DW.

"Мы не должны допустить искажения итогов выборов ни в одном государстве - члене ЕС", - заявила Юрова, назвав намеченные на 23-26 мая выборы "судьбоносными для Европы".

По ее словам, целью организованных из-за рубежа кампаний по дезинформации является поддержание и усиление существующей в обществе поляризации.

"Мы переживаем цифровую гонку вооружений. Европа должна адаптироваться к этому", - добавила она.

Между тем рабочие группы по стратегическим коммуникациям внутри Европейской службы внешнеполитической деятельности занимаются выявлением дезинформации со стороны России. Так, рабочая группа "Восток" анализирует российские СМИ, чтобы обнаружить подобные материалы.

Напомним, партия инициатора выхода Великобритании из ЕС Найджела Фараджа опережает и консерваторов Терезы Мэй, и лейбористов вместе взятых, набирая 34% голосов

Согласно опросу, лейбористы получат 21% голосов, консерваторы во главе с премьер-министров Терезой Мэй - 11%. Партию Мэй могут опередить еще противники Brexit, Либеральные демократы, с 12%. Дальше идут "зеленые" с 8%, и бывшая партия Фараджа UKIP - 4%.

Добавим, жители Великобритании, независимо от исхода переговоров правительства и оппозиции по вопросам Brexit, примут участие в выборах депутатов Европарламента, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая.

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