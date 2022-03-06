Премьер-министр Израиля после встречи с Путиным пообщался с Зеленским

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в субботу в Москве позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и проинформировал об итогах поездки и беседе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter главы Украинского государства.
"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт позвонил мне после встречи с Владимиром Путиным. Мы продолжаем диалог", - говорится в сообщении.
Других подробностей президент пока не раскрывает.
Беннет прибыл в российский Кремль с кратким необъявленным рабочим визитом утром 5 марта для обсуждения войны в Украине. Эта встреча с Путиным стала продолжением телефонной беседы двух лидеров, состоявшейся 2 марта.
Как передает сегодня CNN, ссылаясь на израильского чиновника, встреча Беннетта с Путиным в субботу в Москве длилась около 3 часов.
В заявлении пресс-службы главы израильского правительства отметили, что встреча состоялась "с благословения администрации США".
По словам израильского чиновника, дипломатический натиск Беннета также был скоординирован с Германией и Францие. Также он добавил, что израильский лидер "ведет постоянный диалог с Украиной".
Посол Украины в Израиле рассказал, что украинское руководство было заранее проинформировано о встрече Беннета с Путиным и поддержало ее.
После завершения московской встречи Беннетт направляется в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, говорит израильский чиновник.
Три дня назад Беннет провел отдельные телефонные разговоры как с Путиным, так и с Зеленским, который обратился к Израилю с просьбой о посредничестве в усилиях по достижению прекращения огня.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции.
Напомним также, что недавно лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал третий раунд переговоров с Россией 7 марта.
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