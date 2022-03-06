Премьер-министр Израиля после встречи с Путиным пообщался с Зеленским

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт позвонил мне после встречи с Владимиром Путиным. Мы продолжаем диалог", - говорится в сообщении.

Других подробностей президент пока не раскрывает.

Беннет прибыл в российский Кремль с кратким необъявленным рабочим визитом утром 5 марта для обсуждения войны в Украине. Эта встреча с Путиным стала продолжением телефонной беседы двух лидеров, состоявшейся 2 марта.

Как передает сегодня CNN, ссылаясь на израильского чиновника, встреча Беннетта с Путиным в субботу в Москве длилась около 3 часов.

В заявлении пресс-службы главы израильского правительства отметили, что встреча состоялась "с благословения администрации США".

По словам израильского чиновника, дипломатический натиск Беннета также был скоординирован с Германией и Францие. Также он добавил, что израильский лидер "ведет постоянный диалог с Украиной".

Посол Украины в Израиле рассказал, что украинское руководство было заранее проинформировано о встрече Беннета с Путиным и поддержало ее.

После завершения московской встречи Беннетт направляется в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, говорит израильский чиновник.

Три дня назад Беннет провел отдельные телефонные разговоры как с Путиным, так и с Зеленским, который обратился к Израилю с просьбой о посредничестве в усилиях по достижению прекращения огня.