Прем'єр-міністр Ізраїлю після зустрічі з Путіним поспілкувався із Зеленським

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним в суботу в Москві подзвонив президенту України Володимиру Зеленському та поінформував про підсумки поїздки та бесіду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Twitter глави Української держави.
"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт подзвонив мені після зустрічі з Володимиром Путіним. Ми продовжуємо діалог", - йдеться в повідомленні.
Інших подробиць президент поки не розкриває.
Беннет прибув до російського Кремля з коротким неоголошеним робочим візитом вранці 5 березня для обговорення війни в Україні. Ця зустріч з Путіним стала продовженням телефонної бесіди двох лідерів, що відбулася 2 березня.
Як передає сьогодні CNN, посилаючись на ізраїльського чиновника, зустріч Беннетта з Путіним в суботу в Москві тривала близько 3 годин.
У заяві прес-служби глави ізраїльського уряду зазначили, що зустріч відбулася "з благословення адміністрації США".
За словами ізраїльського чиновника, дипломатичний натиск Беннета також був скоординований з Німеччиною і Францією. Також він додав, що ізраїльський лідер "веде постійний діалог з Україною".
Посол України в Ізраїлі розповів, що українське керівництво було заздалегідь поінформоване про зустріч Беннета з Путіним і підтримало її.
Після завершення Московської зустрічі Беннетт прямує до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, каже ізраїльський чиновник.
Три дні тому Беннет провів окремі телефонні розмови як з Путіним, так і з Зеленським, який звернувся до Ізраїлю з проханням про посередництво в зусиллях по досягненню припинення вогню.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини.
Нагадаємо також, що нещодавно лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував третій раунд переговорів з Росією 7 березня.
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