Присоединение России к странам G7 сейчас невозможно, - Меркель

Россия вышла из состава членов стран G8 в 2014 году
Присоединения Российской Федерации к странам "Большой семерки" (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сейчас невозможно. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.
Так, по словам Меркель, участники G7 придерживаются общих ценностей, в частности международного правопорядка.
Меркель отметила, что аннексия Россией Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было правомерным.
Россия вышла из состава членов стран G8 в 2014 году.
Напомним, ранее сообщалось, что Италия на саммите стран G7 ("Большой семерки") поддержит продление санкций в отношении России.