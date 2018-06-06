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Присоединение России к странам G7 сейчас невозможно, - Меркель

НовостиПолитика    06.06.2018 - 16:05
Фото: G7 (army.mil)
Фото: G7 (army.mil)

Россия вышла из состава членов стран G8 в 2014 году

Присоединения Российской Федерации к странам "Большой семерки" (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сейчас невозможно. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.

Так, по словам Меркель, участники G7 придерживаются общих ценностей, в частности международного правопорядка.

Меркель отметила, что аннексия Россией Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было правомерным.

Россия вышла из состава членов стран G8 в 2014 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия на саммите стран G7 ("Большой семерки") поддержит продление санкций в отношении России.

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Теги публикации: Российская Федерация, G7, Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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