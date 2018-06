Премьер-министр Ирака призывает к "немедленной" казни всех "террористов" в камере смертников

Ранее боевики "ИГ" похитили 6 сотрудников сил безопасности Ирака и угрожают убить их

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призывает к "немедленной" казни всех "террористов", которые находятся в камере смертников. Об этом сообщает AFP news agency.

#BREAKING Iraq PM calls for 'immediate' execution of all 'terrorists' on death row pic.twitter.com/d5sssncqCD