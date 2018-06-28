Премьер-министр Ирака призывает к "немедленной" казни всех "террористов" в камере смертников

Ранее боевики "ИГ" похитили 6 сотрудников сил безопасности Ирака и угрожают убить их

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призывает к "немедленной" казни всех "террористов", которые находятся в камере смертников. Об этом сообщает AFP news agency.

#BREAKING Iraq PM calls for 'immediate' execution of all 'terrorists' on death row pic.twitter.com/d5sssncqCD — AFP news agency (@AFP) June 28, 2018

Напомним, 24 июня боевики террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ") похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака.

Террористы угрожают убить заложников через три дня, если правительство не отпустит на свободу всех заключенных женщин, относящихся к общине суннитов.

Боевики "ИГ" оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей своего "халифата".