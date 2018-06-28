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Премьер-министр Ирака призывает к "немедленной" казни всех "террористов" в камере смертников

НовостиПолитика    28.06.2018 - 21:36
Фото: Хайдер аль-Абади (pmo.iq)
Фото: Хайдер аль-Абади (pmo.iq)

Ранее боевики "ИГ" похитили 6 сотрудников сил безопасности Ирака и угрожают убить их

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призывает к "немедленной" казни всех "террористов", которые находятся в камере смертников. Об этом сообщает AFP news agency.

Напомним, 24 июня боевики террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ") похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака

Террористы угрожают убить заложников через три дня, если правительство не отпустит на свободу всех заключенных женщин, относящихся к общине суннитов.

Боевики "ИГ" оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей своего "халифата".

В Багдаде в результате взрыва погибли 18 человек, 90 ранены Террористы ИГИЛ убили трех пограничников во время штурма блокпоста в Пакистане
Теги публикации: Ирак, Исламское государство, смертник  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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