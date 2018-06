Прем'єр-міністр Іраку закликає до "негайної" страти всіх "терористів" у камері смертників

Раніше бойовики "ІД" викрали 6 співробітників сил безпеки Іраку і погрожують убити їх

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді закликає до "негайної" страти всіх "терористів", які перебувають в камері смертників. Про це повідомляє AFP news agency.

#BREAKING Iraq PM calls for 'immediate' execution of all 'terrorists' on death row pic.twitter.com/d5sssncqCD