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Прем'єр-міністр Іраку закликає до "негайної" страти всіх "терористів" у камері смертників

НовиниПолітика    28.06.2018 - 21:36
Фото: Хайдер аль-Абаді (pmo.iq)
Фото: Хайдер аль-Абаді (pmo.iq)

Раніше бойовики "ІД" викрали 6 співробітників сил безпеки Іраку і погрожують убити їх

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді закликає до "негайної" страти всіх "терористів", які перебувають в камері смертників. Про це повідомляє AFP news agency.

Нагадаємо, 24 червня бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" ("ІД) викрали шістьох співробітників сил безпеки Іраку.

Терористи погрожують убити заручників через три дні, якщо уряд не відпустить на волю всіх ув'язнених жінок, що належать до громади сунітів.

Бойовики "ІД" окупували частину іракської території влітку 2014 року. У червні того ж року вони захопили друге за величиною місто країни Мосул і оголосили його столицею свого "халіфату".

У Багдаді в результаті вибуху загинули 18 осіб, 90 поранені Терористи ИГИЛ вбили трьох прикордонників під час штурму блокпоста в Пакистані
Теги публікації: Ірак, Исламское государство, смертник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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