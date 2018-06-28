Прем'єр-міністр Іраку закликає до "негайної" страти всіх "терористів" у камері смертників

Раніше бойовики "ІД" викрали 6 співробітників сил безпеки Іраку і погрожують убити їх

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді закликає до "негайної" страти всіх "терористів", які перебувають в камері смертників. Про це повідомляє AFP news agency.

#BREAKING Iraq PM calls for 'immediate' execution of all 'terrorists' on death row pic.twitter.com/d5sssncqCD — AFP news agency (@AFP) June 28, 2018

Нагадаємо, 24 червня бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" ("ІД) викрали шістьох співробітників сил безпеки Іраку.

Терористи погрожують убити заручників через три дні, якщо уряд не відпустить на волю всіх ув'язнених жінок, що належать до громади сунітів.

Бойовики "ІД" окупували частину іракської території влітку 2014 року. У червні того ж року вони захопили друге за величиною місто країни Мосул і оголосили його столицею свого "халіфату".