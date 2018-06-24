Участники ИГ похитили сотрудников иракских сил безопасности

Боевики угрожают убить заложников

Боевики террористической группировки "Исламское государство" похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, террористы угрожают убить заложников через три дня, если правительство не отпустит на свободу всех заключенных женщин, относящихся к общине суннитов.

Так, боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей своего "халифата".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии при ударе ВВС Ирака по месту встречи лидеров ИГ были убиты 45 боевиков.

Сообщается, что удар был нанесен в пятницу истребителями F-16. Так, в результате удара были уничтожены три дома в городе Хаджин на реке Евфрат, где проходила встреча лидеров ИГ.

Как отмечается, среди убитых боевиков - "заместитель "военного министра" ИГ, один из их эмиров, отвечающих за СМИ, и персональный курьер главы "Исламского государства" Абу аль-Багдади, а также глава полиции боевиков.