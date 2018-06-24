Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Участники ИГ похитили сотрудников иракских сил безопасности

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 04:11
Фото: ИГИЛ (YouTube screenshot)
Фото: ИГИЛ (YouTube screenshot)

Боевики угрожают убить заложников

Боевики террористической группировки "Исламское государство" похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, террористы угрожают убить заложников через три дня, если правительство не отпустит на свободу всех заключенных женщин, относящихся к общине суннитов.

Так, боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей своего "халифата".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии при ударе ВВС Ирака по месту встречи лидеров ИГ были убиты 45 боевиков.

Сообщается, что удар был нанесен в пятницу истребителями F-16. Так, в результате удара были уничтожены три дома в городе Хаджин на реке Евфрат, где проходила встреча лидеров ИГ.

Как отмечается, среди убитых боевиков - "заместитель "военного министра" ИГ, один из их эмиров, отвечающих за СМИ, и персональный курьер главы "Исламского государства" Абу аль-Багдади, а также глава полиции боевиков.

В Турции задержали 18 предполагаемых членов ИГИЛ Украина готова к компромиссам для освобождения заложников в ОРДЛО, - ТКГ
Теги публикации: ИГИЛ, заложники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь