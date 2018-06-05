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Премьер-министр Дании: В ЕС хотят создавать лагеря для мигрантов в "непривлекательных" государствах

НовостиПолитика    05.06.2018 - 19:33
Фото: Ларс Люкке Расмуссен (norden.org)
Фото: Ларс Люкке Расмуссен (norden.org)

Скоро вступит в силу новая европейская система приютов

В Евросоюзе рассматривают возможность создания лагерей для мигрантов, которым было отказано в убежище в одной из стран-членов, в "непривлекательных" для них государствах Европы. Об этом заявил во вторник премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен, информирует Euobserver.

"Скоро вступит в силу новая европейская система приютов, которая включает общие приемные центры в тех странах Европы, которые не на первых местах по привлекательности для мигрантов", - говорится в заявлении главы правительства Дании.

Напомним, что сегодня, 5 июня 2018 года, парламент Баварии единогласно поддержал предложенный правительством этой федеральной земли собственный план предоставления политического убежища", который предусматривает значительное ужесточение миграционной политики.

 

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Теги публикации: Евросоюз, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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