Баварія прийняла власний план посилення міграційної політики

План передбачає фрахтовку літаків для прискореної висилки мігрантів, які отримали відмову в притулку, до країни їх походження

Парламент Баварії одноголосно підтримав запропонований урядом цієї федеральної землі власний "план надання політичного притулку", який передбачає значне посилення міграційної політики. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, план передбачає фрахтовку літаків для прискореної висилки мігрантів, які отримали відмову в притулку, до країни їх походження.

Повідомляється, що регіональний план, який вступить в силу в серпні, передбачає також створення семи центрів первинного розміщення мігрантів, де їх заяви будуть розглядати в прискореному режимі. У цих центрах прохачам притулку замість грошей будуть видавати картки з чіпом, за допомогою яких вони зможуть купувати їжу та одяг.

Як раніше пояснили в баварському уряді, нововведення має зробити звернення за отриманням притулку на території Баварії менш привабливим.

"Ми хочемо показати, що наша правова держава працює і може стати прикладом для всієї Німеччини", - прокоментував документ прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер.

Нагадаємо, раніше міністр з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Герд Мюллер заявив, що кожен другий біженець, який прибув до Німеччини з Сирії, не залишиться в країні.