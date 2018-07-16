Премьер Македонии обвинил РФ в подготовке провокаций

Премьер Македонии при этом не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается

Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что связан с РФ, греческий бизнесмен тратит деньги на подготовку насильственных провокаций по случаю референдума относительно изменения названия страны. Об этом сообщает Balkan Insight.

Заев сообщает, что бизнесмен заплатил гражданам Македонии от 13 до 21 тыс. долларов, чтобы они совершили акты насилия перед ключевым референдумом относительно названия Македонии, необходимым для того, чтобы страна смогла присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Премьер Македонии при этом не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается.

Напомним, что Греция выслала двух российских дипломатов из-за угрозы нацбезопасности.

Греческие власти обвиняет дипломатов в попытках вмешательства во внутренние дела страны.