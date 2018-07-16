Прем’єр Македонії звинуватив РФ у підготовці провокацій

Прем’єр Македонії при цьому не називав прізвищ, однак заявив, що розслідування цієї справи продовжується

Прем’єр Македонії Зоран Заєв заявив, що пов’язаний з РФ, грецький бізнесмен витрачає гроші на підготовку насильницьких провокацій з нагоди референдуму щодо зміни назви країни. Про це повідомляє Balkan Insight.

Заєв повідомляє, що бізнесмен заплатив громадянам Македонії від 13 до 21 тис. доларів, щоб вони вчинили акти насильства перед ключовим референдумом щодо назви Македонії, необхідним для того, щоб країна змогла приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

Прем’єр Македонії при цьому не називав прізвищ, однак заявив, що розслідування цієї справи продовжується.

Нагадаємо, що Греція висилала двох російських дипломатів через загрозу нацбезпеці.

Грецька влада звинувачує дипломатів у спробах втручання у внутрішні справи країни.