Греция высылает двух российских дипломатов из-за угрозы нацбезопасности

Дипломатов подозревают в незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность

Правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Об этом в среду сообщает издание Кathimerini.

Так, согласно информации издания, греческие власти обвиняют дипломатов в попытках вмешательства во внутренние дела страны.

Кроме того, их подозревают в незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность.

Напомним, ранее , администрация президента США Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.

Как сообщалось, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операций разведки, которые подрывают национальную безопасность США".

Правительство США также закрывает российское консульство в Сиэтле, которое, по мнению высокопоставленных чиновников администрации Трампа, стало "ключевым форпостом в разведывательных операциях России".

Кроме того, сообщалось, что Польша решила выслать из страны четырех российских дипломатов.