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Премьер Литвы допускает отставку правительства из-за "Беларуськалия"

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Литва, Вторник 14 декабря 2021 11:47
Премьер Литвы допускает отставку правительства из-за "Беларуськалия" Фото: Премьер Литвы допускает отставку правительства из-за "Беларуськалия" (pixabay)
Автор: Ольга Белей

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает отставку всего правительства из-за транзита удобрений попавшего под санкции "Беларуськалия" через Литву. Президент Литвы Гитанас Науседа просит не принимать поспешных решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Если деятельность правительства вызывает так много вопросов, то, наверное, правительство, если не может на них ответить, должно завершить свои полномочия, и какое-то новое правительство могло бы продолжить работу с нуля".

При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что правительство не должно принимать поспешных решений об отставке.

"Самое главное - не принимать лихорадочных или поспешных решений, которые могли бы осложнить ситуацию, когда мы меньше всего в этом нуждаемся, учитывая все международные обстоятельства", - рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Литве произошел скандал из-за транзита калия из Беларуси. Два литовских министра уже подали в отставку.

Как стало известно, в августе США, Канада и Британия ввели санкции против белорусских компаний, которые вступили в силу 8 декабря. Однако несмотря на это "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт, участвующие в экспортных поставках удобрений, предпринимали действия для сохранения белорусского транзита.

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