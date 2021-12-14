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Прем'єр Литви допускає відставку уряду через "Білоруськалій"

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Литва, Вівторок 14 грудня 2021 11:47
Прем'єр Литви допускає відставку уряду через "Білоруськалій" Фото: Прем'єр Литви допускає відставку уряду через "Білоруськалія" (pixabay)
Автор: Ольга Белей

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте не виключає відставку всього уряду через транзит добрив, які потрапили під санкції "Білоруськалія" через Литву. Президент Литви Гітанас Науседа просить не приймати поспішних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Якщо діяльність уряду викликає так багато питань, то, напевно, уряд, якщо не може на них відповісти, має завершити свої повноваження, і якийсь новий уряд міг би продовжити роботу з нуля".

При цьому президент Литви Гітанас Науседа заявив, що уряд не повинен приймати поспішних рішень про відставку.

"Найголовніше - не приймати гарячкових або поспішних рішень, які могли б ускладнити ситуацію, коли ми найменше цього потребуємо, враховуючи всі міжнародні обставини", - розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Литві стався скандал через транзит калію з Білорусі. Два литовських міністри вже подали у відставку.

Як стало відомо, в серпні США, Канада і Британія ввели санкції проти білоруських компаній, які вступили в силу 8 грудня. Однак незважаючи на це "литовські залізниці" (Lietuvos gelezinkeliai) і Клайпедський порт, що беруть участь в експортних поставках добрив, робили все для збереження білоруського транзиту.

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