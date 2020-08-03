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Премьер Косово заразился коронавирусом

Косово, Понедельник 03 августа 2020 04:37
Премьер Косово заразился коронавирусом
Фото: Авдулла Хоти (facebook.com/avdullah.hoti)
Автор: РБК-Украина

Авдулла Хоти на две недели ушел на самоизоляцию

У премьер-министра Косово Авдуллы Хоти диагностировали коронавирус COVID-19. Глава правительства ижен на двухнедельную самоизоляцию.

Об этом Хоти написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я сделал тест на Covid-19, и он дал положительный результат. У меня нет никаких признаков, кроме очень легкого кашля. С сегодняшнего вечера я в изоляции на следующие две недели", - написал он.

Премьер Косово отметил, что будет выполнять свои обязанности из дома

Отметим, по данным Университета Джонса Хопкинса, с начала распространения эпидемии коронавируса в Косово зафиксировали 8799 случаев заражения, умерли 249 человек.

Напомним, из мировых политиков переболели, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару и временный президент Боливии Жанин Аньес.

В ВОЗ считают, что причинами вспышек коронавируса в Европе может быть поведение молодежи, которая часто игнорирует карантинные меры.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго.

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