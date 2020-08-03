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Прем'єр Косово заразився коронавірусом

Косово, Понеділок 03 серпня 2020 04:37
Прем'єр Косово заразився коронавірусом
Фото: Авдулла Хоті (facebook.com/avdullah.hoti)
Автор: РБК-Україна

Авдулла Хоті на два тижні пішов на самоізоляцію

У прем'єр-міністра Косово Авдулли Хоті діагностували коронавірус COVID-19. Голова уряду іде на двотижневу самоізоляцію.

Про це Хоти написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні я зробив тест на Covid-19, і він дав позитивний результат. У мене немає ніяких ознак, крім дуже легкого кашлю. З сьогоднішнього вечора я в ізоляції на наступні два тижні", - написав він.

Прем'єр Косово зазначив, що буде виконувати свої обов'язки з дому

за даними Університету Джонса Хопкінса, з початку поширення епідемії коронавіруса в Косово зафіксували 8799 випадків зараження, померли 249 осіб.

Нагадаємо, зі світових політиків перехворіли, зокрема, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент Бразилії Жаір Болсонару і тимчасовий президент Болівії Жанін Аньєс.

У ВООЗ вважають, що причинами спалахів коронавірусу в Європі може бути поведінка молоді, яка часто ігнорує карантинні заходи.

Крім того, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу триватиме ще довго.

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