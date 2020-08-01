ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пандемия COVID-19 до сих пор угрожающая и продлится еще долго, - ВОЗ

Женева, Суббота 01 августа 2020 20:45
Пандемия COVID-19 до сих пор угрожающая и продлится еще долго, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитрий Левицкий

ВОЗ объявила наивысший уровень тревоги

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание относительно ситуации с пандемией коронавируса в мире. Пандемия будет долговременной, поэтому необходимо усилить глобальные усилия.

Об этом говорится в релизе чрезвычайного комитета ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявляет высокий уровень тревоги в рамках международных медико-санитарных правил 2005 года.

"Многие страны считали, что они преодолели самое плохое, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей. А некоторые, в которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль", - подчеркнул он.

Чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию коронавируса, поддерживать все исследовательские усилия, в том числе путем финансирования, а также объединить усилия для обеспечения справедливого распределения средств диагностики и вакцин.

Странам также рекомендуют применять пропорциональные меры относительно поездок, основываясь на оценке рисков, и регулярно пересматривать эти меры.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили более тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Минздраве прогнозируют, что общее количество случаев коронавируса в Украине может достичь 400 тысяч.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ВОЗКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь