Премьер Косова намерен обсуждать в США только независимость, президент Сербии - против

Фото: переговоры Косова и Сербии в Вашингтоне (twitter.com/WHNSC)

Премьер-министр Косова Авдулах Хоти заявил, что намерен на переговорах в Вашингтоне обсуждать только вопрос независимости от Сербии. Президент Сербии Александар Вучич высказался против признания независимости Косова.

Об этом сообщают телеканалы Klan Kosova и TV Pink.

Премьер Косова заявил, что стороны сталина шаг ближе к заключению соглашения между Косовом и Сербией.

"Все, о чем мы говорим с Сербией, - это признание (независимости, - ред.). Сегодня мы сделали большой шаг к приближению ", - сказал Хоти.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич выступил против признания независимости Косова. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

"Бумага со всеми этими предложениями и пунктом 10 лежала на столе переговоров. Я получил информацию из Вашингтона, что президент Вучич резко отверг пункт 10 (о взаимном признании, - ред.). Вучич заявил, что это неприемлемо для Сербии и что он будет действовать в соответствии с Конституцией Сербии", - сказал Дачич.

Напомним, Белый дом пригласил на переговоры лидеров Сербии и Косова.

Ранее сообщалось, что Сербия и Косово возобновляют диалог при посредничестве Европейского союза, перерыв в переговорах между Белградом и Приштиной длился 20 месяцев.

В июне Вучич исключал возможность признания независимости Косова в обмен на вступление Сербии в Европейский союз.

Отметим, в феврале 1998 года между Сербией и ее регионом Косово вспыхнул вооруженный конфликт. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии. 17 февраля 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово. Украина по сей день не признает независимость Косово.