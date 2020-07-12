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В Сербии заявили о возобновлении диалога с Косово после 20 месяцев перерыва

Белград, Воскресенье 12 июля 2020 16:39
В Сербии заявили о возобновлении диалога с Косово после 20 месяцев перерыва
Фото: Александар Вучич (flickr.com/nato)
Автор: Дмитрий Левицкий

Переговоры проводятся при посредничестве Евросоюза

Сербия и Косово возобновляют диалог при посредничестве Европейского союза. Перерыв в переговорах между Белградом и Приштиной длился 20 месяцев.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

По словам Вучича, Белград и Приштина договорились о теме предстоящей встречи в Брюсселе, которая запланирована на четверг, 16 июля.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС выступает за подписание между Сербией и Косово юридически обязующего соглашения о нормализации отношений.

Как пояснил Боррель, такая сделка будет иметь решающее значение для "лучшего будущего народов Косово и Сербии", а также для их европейской перспективы и безопасности и стабильности в регионе.

Отметим, в феврале 1998 года между Сербией и ее регионом Косово вспыхнул вооруженный конфликт. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии. 17 февраля 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово. Украина по сей день не признает независимость Косово.

Напомним, в июне Вучич исключал возможность признания независимости Косово в обмен на вступление Сербии в Европейский союз.

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