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Сербия исключает признание Косово в обмен на вступление в ЕС

Новости » Политика     18.06.2020 - 14:56
Сербия исключает признание Косово в обмен на вступление в ЕС
Фото: Александр Вучич (wikimedia.org By Medija Centar Beograd)

Вучич заявил, что Белград не признает независимость Косово

Сербия не намерена признавать независимость Косово в обмен на вступление в Европейский союз. При этом для любого решения понадобится решение России как члена Совбеза ООН.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, Белград не будет признавать Косово в обмен на политические выгоды.

"Если вы считаете, что возможно, мы заявим о признании Косово или согласимся на вхождение Косово в ООН, а нам за это скажут, что мы станем членом Евросоюза… Ясно, какой будет наш ответ, мы должны быть откровенны, ответ будет "нет", - отметил Вучич.

Он также добавил, что для любых решений по Косово необходимо согласие Российской Федерации как члена Совета безопасности ООН.

Напомним, год назад лидер частично признанного Косово Хашим Тачи потребовал от Сербии признать независимость; до этого Приштина начала создание своих собственных вооруженных сил.

В мае 2019 года Вучич заявлял, что Сербия должна окончательно признать, что не имеет какого-либо контроля над Косово.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость в 2008 году. На сегодня ее признали более 100 стран-участниц ООН.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ЕвросоюзСербияКосово
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