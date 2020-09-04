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Прем'єр Косова має намір обговорювати в США тільки незалежність, президент Сербії - проти

Вашингтон, П'ятниця 04 вересня 2020 00:33
Прем'єр Косова має намір обговорювати в США тільки незалежність, президент Сербії - проти
Фото: переговори Косова і Сербії у Вашингтоні (twitter.com/WHNSC)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Косова Авдулах Хоті заявив, що має намір на переговорах у Вашингтоні обговорювати тільки питання незалежності від Сербії. Президент Сербії Александар Вучич висловився проти визнання незалежності Косова.

Про це повідомляють телеканали Klan Kosova і TV Pink.

Прем'єр Косова заявив, що сторони стали на крок ближче до укладення угоди між Косовом та Сербією.

"Все, про що ми говоримо з Сербією, - це визнання (незалежності, - ред.). Сьогодні ми зробили великий крок до наближення", - сказав Хоті.

У свою чергу президент Сербії Александар Вучич виступив проти визнання незалежності Косова. Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

"Папір з усіма цими пропозиціями і пунктом 10 лежав на столі переговорів. Я отримав інформацію з Вашингтона, що президент Вучич різко відкинув пункт 10 (про взаємне визнання, - ред.). Вучич заявив, що це неприйнятно для Сербії і що він буде діяти відповідно до Конституції Сербії", - сказав Дачич.

Нагадаємо, Білий дім запросив на переговори лідерів Сербії та Косова.

Раніше повідомлялося, що Сербія і Косово відновлюють діалог за посередництва Європейського союзу, перерва в переговорах між Белградом і Приштиною тривала 20 місяців.

У червні Вучич виключав можливість визнання незалежності Косова в обмін на вступ Сербії в Європейський союз.

Відзначимо, в лютому 1998 року між Сербією і її регіоном Косово спалахнув збройний конфлікт. Бойові дії були ініційовані косовськими албанцями, що прагнули до незалежності Косова і Метохії. 17 лютого 2008 року косовські албанці проголосили Республіку Косово. Україна донині не визнає незалежність Косова.

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