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Белый дом пригласил на переговоры лидеров Сербии и Косова

Вашингтон, Воскресенье 23 августа 2020 03:45
Белый дом пригласил на переговоры лидеров Сербии и Косова
Фото: Белый дом (Pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Переговоры состоятся 4 сентября

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон. Переговоры должны состояться 4 сентября, при этом их перенесли на два дня по причинам, связанным с планами лидеров стран.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что прогресс в решении экономических вопросов, включая создание рабочих мест и ускорение экономического роста, является первым шагом в продвижении мирного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что Сербия и Косово возобновляют диалог при посредничестве Европейского союза, перерыв в переговорах между Белградом и Приштиной длился 20 месяцев.

Отметим, в феврале 1998 года между Сербией и ее регионом Косово вспыхнул вооруженный конфликт. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии. 17 февраля 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово. Украина по сей день не признает независимость Косово.

Напомним, в июне Вучич исключал возможность признания независимости Косово в обмен на вступление Сербии в Европейский союз.

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