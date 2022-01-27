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Премьер Канады ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 27 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел на самоизоляцию. Ранее он контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трюдо в Twitter.

По словам Трюдо, результат его экспресс-теста был отрицательным. Он будет находиться на самоизоляции пять дней.

"Вчера вечером я узнал, что мог заразиться COVID-19. Результат моего экспресс-теста был отрицательным. Я следую правилам Департамента здравоохранения Оттавы и изолируюсь на пять дней", - написал он.

При этом Трюдо добавил, что чувствует себя хорошо и будет работать дома.

"Оставайтесь в безопасности - и, пожалуйста, делайте прививки", - написал он.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом.

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Джастин ТрюдоКоронавирусКанада