Прем'єр Канади пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID

У четвер, 27 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пішов на самоізоляцію. Раніше він контактував з людиною, у якого виявили коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трюдо в Twitter.
За словами Трюдо, результат його експрес-тесту був негативним. Він буде перебувати на самоізоляції п'ять днів.
"Вчора ввечері я дізнався, що міг заразитися COVID-19. Результат мого експрес-тесту був негативним. Я дотримуюся правил Департаменту охорони здоров'я Оттави і ізолююся на п'ять днів", - написав він.
При цьому Трюдо додав, що відчуває себе добре і буде працювати вдома.
"Залишайтеся в безпеці - і, будь ласка, робіть щеплення", - написав він.
Раніше повідомлялося, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян захворів коронавірусом.