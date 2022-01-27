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Прем'єр Канади пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 27 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пішов на самоізоляцію. Раніше він контактував з людиною, у якого виявили коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трюдо в Twitter.

За словами Трюдо, результат його експрес-тесту був негативним. Він буде перебувати на самоізоляції п'ять днів.

"Вчора ввечері я дізнався, що міг заразитися COVID-19. Результат мого експрес-тесту був негативним. Я дотримуюся правил Департаменту охорони здоров'я Оттави і ізолююся на п'ять днів", - написав він.

При цьому Трюдо додав, що відчуває себе добре і буде працювати вдома.

"Залишайтеся в безпеці - і, будь ласка, робіть щеплення", - написав він.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян захворів коронавірусом.

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Джастін ТрюдоКоронавірусКанада